Referendum, Di Maio: Politico rappresentante popolo non impiegato partito

di ect

Milano, 21 ago. (LaPresse) - "Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità di cambiamento per il nostro Paese. Tutti ne hanno parlato per anni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo. Votando SÌ al referendum del 20 e 21 settembre questa opportunità potremo finalmente coglierla. In una fase come questa, mentre i cittadini stanno affrontando una crisi senza precedenti, è doveroso dare il buon esempio. Un politico deve presentarsi agli italiani come un rappresentante delle istituzioni, non come un impiegato di partito. Il 20 e 21 settembre io voto sì". Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata