Referendum, Di Maio: Molti hanno votato No per colpire governo e il sottoscritto

di abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - "Negli ultimi giorni molte forze si sono riunite attorno al No per colpire il governo me il sottoscritto". Così Luigi Di Maio, in una dichiarazione alla Camera.

