Referendum, Boschi (Iv): Riduzione parlamentari non è risolutiva

di mbb/abf

Rimini, 21 ago. (LaPresse) - "Credo che il tema delle riforme non sia esaurito e sicuramente non si esaurisce con la riduzione dei parlamentari che, a questo punto, non è risolutiva sulle risposte da dare ai cittadini". Così il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, intervenendo alla tavola rotonda del Meeting di Rimini intitolata 'Il Parlamento serve ancora?'.

