Referendum, Berlusconi: "Così al voto entro sei mesi"

“Abbiamo un governo e una maggioranza che non rispecchiano la maggioranza vera degli elettori. Per questo molti nel nostro movimento auspicano che ci siano elezioni presto". Così Silvio Berlusconi alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa, al Tempio di Adriano. Il leader di Forza Italia poi attacca sul referendum: "Questo significa che si potrà andare a elezioni nei prossimi sei mesi per cambiare l’attuale situazione che non è nemmeno più una situazione di democrazia”.