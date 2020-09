Referendum, 1/a proiezione Rai: Sì al 65,6%, No al 34,4%

di abf

Roma, 21 set. (LaPresse) - Prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai per il Referendum costituzionale. Con una copertura campione del 5%, il Sì si attesta al 65,6, con il No al 34,4%.

