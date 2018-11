Reddito cittadinanza, Di Maio: Misura sostenibile che andrà a decrescere

di abf

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "La misura del reddito di cittadinanza andrà a decrescere, abbiamo stanziato 9 miliardi all'anno per tre anni. ma non penso che alla fine del triennio avremo ancora bisogno di 9 miliardi. Con l'incrocio virtuoso tra reddito cittadinanza e quota 100 avremo una situazione diversa". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia. "Il sistema dei centri dell'impiego ci permetterà di rimpiazzare velocemente i posti di lavoro che si libereranno con quota 100 l'anno prossimo. È misura sostenibile che andrà a decrescere", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata