Recovery plan, Speranza: Serve coraggiosa riforma Ssn, superare difficoltà

di npf/abf

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Io penso che di una coraggiosa riforma del Ssn, per superare limiti e difficoltà che non dobbiamo nasconderci e che non sono figli solo di questa tempesta ma vengono da lontano.. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di un'audizione di fronte alla commissione Salute del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata