Recovery Fund, Zingaretti: Passo storico, ecco contributo Pd al governo

di lrs

Milano, 5 set. (LaPresse) - "Next Generation EU è un passo storico per l'Ue, può e deve diventarlo anche per l'Italia. Non dobbiamo mettere indietro le lancette dell'orologio. Noi vogliamo dare un contributo come Pd, perché vogliamo utilizzare questa opportunità per costruire e puntare a un nuovo modello italiano: infrastrutture, produttività e innovazione, economia e cura, scuola e formazione, lotta alle diseguaglianze. Questa è l'anima del progetto che consegniamo ai ministri e al governo. Il Pd non vuole disperdere questi contributi in mille rivoli, sono sette i 'cantieri' che presentiamo". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, durante una diretta streaming dal Nazareno.

