Recovery Fund, Speranza: Sanità sia investimento e non un costo

di ect

Milano, 10 set. (LaPresse) - "Serve un cambio di paradigma sulla sanità: va considerata come un investimento e non più un costo". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in Commissione affari sociali sul tema dell'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

