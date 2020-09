Recovery Fund, Spadafora: Per impiantistica sport serve 1 mld

di gar/abf

Roma, 22 set. (LaPresse) - "Il nostro ministero si concentrerà nella presentazione di proposte e nella richiesta dal valore di almeno un miliardo di euro che possa essere complessivamente indirizzato all'impiantistica sportiva. C'è da fare un lavoro enorme per colmare il gap col resto d'Europa in tema di impiantistica nel senso più ampio del termine, e che riguarda una ristrutturazione delle strutture che possa portare a una transizione al digitale e all'efficientamento energetico". Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, nell'audizione informale di fronte alla VII Commissione della Camera (Cultura, Scienza ed Istruzione) presso la Sala del Mappamondo sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund per il settore dello sport.

