Recovery Fund, Sassoli a Conte: Impegno Parlamento per fondi al più presto

di lca

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Contento di salutare Giuseppe Conte a Bruxelles e ricordargli che il Parlamento europeo è impegnato per far partire Next Generation Eu al più presto. L'Europa è al fianco di imprese e cittadini". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un tweet.

