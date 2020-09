Recovery Fund, Mattarella: Approvazione rapida per risorse a inizio 2021

di fct/scp

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - “I cittadini europei vivono con ansia il presente, nel timore di una seconda ondata di contagio e di accresciute difficoltà economiche” e per questo “il progetto di approvazione dei meccanismi di governo del Fondo per la ripresa deve quindi procedere con grande rapidità in modo da rendere disponibili le risorse necessarie già all'inizio del 2021”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio. “Deve inoltre avvenire velocemente la preparazione dei piani nazionali di rilancio”, ha continuato Mattarella.

