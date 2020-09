Recovery fund, Marcucci: Camere voteranno linee guida ai primi di ottobre

di abf

Roma, 10 set. (LaPresse) - "E' stata confermata la volontà per un forte coinvolgimento parlamentare, di questo sono personalmente soddisfatto .Le Camere voteranno le linee di indirizzo entro i primi di ottobre. La discussione oggi è stata lunga e articolata ma costruttiva con un clima positivo. Recovery fund è una scommessa per il futuro dell'Italia. Mi sembra che la volontà di non sbagliare sia molto diffusa". E' il commento del capogruppo Pd Andrea Marcucci al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte.

