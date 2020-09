Recovery Fund, Landini: Governo non ci ha convocato, serve cambiamento

di lrs

Milano, 18 set. (LaPresse) - "Oggi rivendichiamo un cambiamento. Il Governo ancora non ci ha convocato su come spendere le risorse europee. Noi vogliamo discutere di investimenti e di come superare la precarietà". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo alla Giornata di mobilitazione nazionale a Napoli.

