Recovery Fund, Landini: Abbiamo soluzioni, vogliamo essere ascoltati

di lca/lrs

Milano, 18 set. (LaPresse) - "Non possiamo accontentarci di far passare la nottata. Non vogliamo protestare ma abbiamo delle soluzioni e per questo vogliamo essere ascoltati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso del suo intervento a Napoli per la Giornata di mobilitazione nazionale.

