Recovery Fund, Conte in Senato: Soddisfatti di risultato che appartiene all'Italia intera

"L'intesa è stata un passaggio fondamentale, l'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino, ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la sua informativa urgente in Senato. "Il risultato non era affatto scontato a marzo. È stata una trattativa molto serrata con posizioni diverse, alla fine è stata confermato il volume complessivo, pari a 750 miliardi di euro., Nel complesso la proposta è rimasta inalterata, confermata risposta ambiziosa", ha proseguito il presidente del Consiglio. "Siamo soddisfatti del risultato, appartiene all'Italia intera, ringrazio le opposizioni per aver capito l'importanza del risultato", ha affermato poi il premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata