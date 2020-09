Recovery fund, Gualtieri: Risorse non per coprire progetti esistenti

di dab

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Il rischio è evidente che se ci si limitasse a coprire progetti esistenti e trasformarli in spesa corrente non avremmo fatto un buon servizio alla finanza pubblica. E non è nostra intenzione percorrere quella strada". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alla commissione Bilancio del Senato.

