Recovery fund, Gualtieri: Non disperderemo risorse in mille rivoli

di dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - Il governo ha "la determinazione a non perdere" le "risorse importanti" in arrivo dall'Europa, "utilizzandole al meglio", cioè senza "disperderle in mille rivoli". Lo dice il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

