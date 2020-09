Recovery Fund, Gualtieri: Impatto su Pil crescerà con risorse ben mirate

di vln/lrs

Torino, 5 set. (LaPresse) - "L'impatto in termini di crescita e soprattutto in termini di crescita potenziale nel medio periodo del Recovery Plan può variare, a parità delle risorse investite, quante più risorse sono indirizzate in modo mirato e coerente in un disegno che identifichi chiare missioni per collocare l'Italia in quadro più ampio, guardando alle frontiere della innovazione, della sostenibilità e della coesione". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo alla conferenza stampa del Pd per presentare il contributo dem alle linee guida per il Recovery fund. "Il termine missione - ha aggiunto - evoca tante cose, una grande opportunità ma anche una grande responsabilità".

