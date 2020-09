Recovery fund, Gualtieri: Confronto approfondito con Parlamento

di dab

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Il concetto di selettività è il tratto distintivo del decreto Agosto. Il provvedimento è più selettivo rispetto ai precedenti, ma con un larghissimno impegno per salvaguardare i lavoratori e i posti di lavoro e per aiutare le imprese e le famiglie". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alla commissione Bilancio del Senato. "Sulle linee di fondo del Pnrr il governo potrà dire di più dopo la riunione del Ciae di domani - spiega -. Posso garantire la disponibilità mia e del governo nel garantire il confronto approfondito con il Parlamento sui contenuti" delle linee guida del Recovery plan".

