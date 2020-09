Recovery Fund, Gualtieri: Cogliere opportunità con grande patto per Italia

di vln/lrs

Torino, 5 set. (LaPresse) - Per quanto concerne le risorse del Recovery fund, "dobbiamo cogliere questa opportunità unica e irripetibile e per farlo occorrono buoni progetti, una visione chiara e linee forti ma occorre anche che ci sia un forte grado di partecipazione del paese, delle forze vive del Paese. Se davvero vogliamo cogliere questa opportunità dobbiamo costruire un grande processo comune, un patto per l'Italia". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri intervenendo alla conferenza stampa del Pd per presentare il contributo dem alle linee guida per il Recovery fund.

