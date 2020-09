Recovery Fund, Gentiloni: Bene Mattarella, lavoro Commissione non si ferma

di fct/scp

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - "Penso che sia molto importante l'invito a continuare. Non si tratta solo di gestire e attuare le decisioni che sono state prese in questi mesi straordinari, ma si tratta anche di proseguire nell'ambizione". Lo ha detto il Commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, a margine del Forum 'The European House - Ambrosetti', commentando le parole di Mattarella. Nel suo discorso di apertura al Forum il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha "parlato anche della prossima conferenza sul futuro dell'Europa, della possibilità di affrontare dei nodi delle istituzioni europee che non sono stati risolti, purtroppo, negli ultimi 10-15 anni. Quindi - ed è esattamente credo il messaggio che la Commissione europea vuole dare in questo momento - un grande lavoro per attuare nel modo migliore le decisioni prese, ma anche non fermarsi qui. L'importante è che ci siano dei passi ulteriori per rendere i passi fatti fin qui veramente solidi", ha sottolineato Gentiloni. Io credo - ha aggiunto - che il presidente abbia sottolineato il carattere straordinario di quello che le istituzioni europee sono riuscite a fare in questi sei mesi dopo le iniziali difficoltà, ma con una reazione che il presidente ha definito un cambio di paradigma".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata