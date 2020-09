Recovery fund, Fico: Martedì voto Camera su risoluzioni relazione Bilancio

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Lo avevo anticipato nelle scorse settimane e ora posso darvi i dettagli: la Camera dei deputati darà il suo indirizzo sul Recovery Plan. Lo farà con la votazione delle risoluzioni sulla relazione della commissione Bilancio martedì prossimo dalle 15.30. Un passaggio importante che testimonia il lavoro che la Camera sta portando avanti su questo tema e che ne rafforza la funzione di indirizzo rispetto all'esecutivo. Abbiamo la responsabilità di individuare i punti cardine per utilizzare al meglio e con lungimiranza i 209 miliardi che avremo a disposizione. Dobbiamo avere visione e coraggio, questa è un'opportunità unica per il Paese che non possiamo perdere". Lo scrive su Facebook il presidente dell'assemblea di Montecitorio, Roberto Fico.

