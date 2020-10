Recovery Fund, Fico: Il 6 ottobre in Parlamento atto di indirizzo

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Prima si fanno le cose e prima arrivano i soldi meglio è, poi tocca a noi fare tutti i progetti e metterli in campo. Per questo, voglio ricordare che il 6 ottobre il Parlamento discuterà la relazione della commissione Bilancio e le priorità da dare al governo come atto di indirizzo". Lo ha annunciato il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli per le celebrazioni del bicentenario della prima seduta del Parlamento delle Due Sicilie. Secondo Fico, la discussione è "segno del fatto che il Parlamento sta facendo un lavoro corposo".

