Recovery fund, Fico: Camere centrali, possibile con commissione speciale

di dab

Roma, 23 lug. (LaPresse) - "Dobbiamo sviluppare al meglio la nostra capacità di progettare ed esprimere una visione di Paese da qui ai prossimi anni. E in questo le Camere avranno un ruolo centrale indirizzando il Governo sulle priorità per il Paese e sugli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli. Possiamo farlo per esempio alla Camera con l'istituzione di una Commissione speciale Recovery. Il Parlamento è infatti la prima task force degli italiani: lo è stato durante le fasi più dure dell'emergenza, senza fermarsi mai, e lo è maggior ragione in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

