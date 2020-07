Recovery fund, domani sera riunione Ciae: presiede premier Conte

di dab

Roma, 27 lug. (LaPresse) - E' in programma domani in serata una riunione del Comitato Interministeriale per gli Affari europei, presieduto dal premier, Giuseppe Conte. Si tratta della prima riunione sul tema dei fondi in arrivo per effetto dell'accordo europeo sul Recovery fund. Al momento l'orario è incerto, ma dovrebbe essere programmata per le 20, alla presenza anche del ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il responsabile del Mef, Roberto Gualtieri. In mattinata, alle 10, invece, si terrà il Consiglio dei ministri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata