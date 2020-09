Recovery Fund, Di Maio: Vale più del Piano Marshall, fare presto e bene

di fct

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Quelle messe a disposizione dall'Europa sono risorse ingenti. Il Recovery Fund vale più del Piano Marshall: dobbiamo fare presto ma anche bene". E' quanto ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla Camera. Secondo Di Maio, quello del Recovery Fund "è un treno che non passerà più, un'occasione unica per modernizzare il nostro paese. Vogliamo cogliere questa opportunità lavorando tutti insieme, con il Parlamento - maggioranza e opposizione - e con le forze sociali".

