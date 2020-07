Recovery Fund, Di Maio: "Pensiamo al futuro dei nostri figli, non a beghe di cortile"

Il Recovery Fund e i soldi che arriveranno all'Italia "Dovremo essere in grado di spenderli pensando al futuro dei nostri figli" e non "a beghe Di cortile". É quanto dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato a 'Le olimpiadi delle idee' nel Villaggio Rousseau. "Il made in Italy ci salverà anche da questa crisi perché abbiamo potenzialmente tutto il mondo come nostro mercato" ha aggiunto. "Tante cose da fare per incentivare il made in Italy" ha evidenziato il ministro, a cominciare dalle Fiere: "Lavoriamo per aiutare le fiere su varie fronti" e annunciato: "Credo che si ripartirà con le fiere da settembre".

