Recovery Fund, Di Maio: Occasione per affrontare nodi strutturali Italia

di fct

Milano, 23 set. (LaPresse) - "Come ormai ben noto l'Italia è il primo beneficiario dei finanziamenti disponibili" attraverso il Recovery Fund. "Si tratta di un'occasione per sviluppare un programma di investimenti e riforme che possa fare la differenza, affrontando i tanti nodi strutturali del Paese che per tempo hanno frenato la crescita". E' quanto ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla Camera. "Un dovere - ha aggiunto - verso i nostri cittadini e le generazioni future".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata