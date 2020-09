Recovery fund, Di Maio: In Occidente siamo andati oltre Piano Marshall

di mad

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Il recovery fund è una grande opportunità che permette alle nostre aziende di evolversi. Abbiamo miliardi di euro dal recovery fund, dobbiamo spenderli per permettere alle aziende di digitalizzarsi, finanziamo il tempo degli export manager per portare avanti il processo di internalizzazione delle aziende, permettendo loro di avere una figura che si occupi di questo. Si parlava di Piano Marshall, ma grazie anche all'impegno dell'Italia, con il recovery fund siamo andati con i soldi in Occidente oltre il Piano Marshall, e dobbiamo spenderli bene per permettere alle nostre aziende di posizionarsi sul mercato globale. Cito due esempi per par condicio Alibaba e Amazon". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da RaiNews24 a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata