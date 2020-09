Recovery Fund, Di Maio: E' banco di prova

di fct

Milano, 23 set. (LaPresse) - "La pandemia ha evidenziato quanto i destini degli Stati membri siano accomunati. Abbiamo una responsabilitià anche nei loro confronti. Non dobbiamo dimenticare che il Recovery Fund è un banco di prova: il suo impiego corretto o scorretto verrà utilizzato da sostenitori e detrattori per sostenere le proprie ragioni". E' quanto ha detto il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in audizione alla Camera.

