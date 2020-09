Recovery Fund, De Micheli: Per noi opportunità unica e straordinaria

di abf

Roma, 23 set. (LaPresse) - "Il sostegno che viene dall'Europa cambia il volto dell'Europa, per la prima volta gli Stati decidono di fare debito comune per una crisi generale Per noi come Italia questa è un'opportunità unica e straordinaria, ci spetta una grande responsabilità". Così la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, audita dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti alla Camera sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

"Dobbiamo fare buon uso dei fondi per non perdere credibilità all'Europa e consegnare ai nostri fili un Paese più equo e sostenibile", ha aggiunto.

