Recovery fund, Conte: Veto a bilancio Ue? Non voglio nemmeno considerarlo

di dab

Roma, 19 giu. (LaPresse) - Se l'Italia non otterrà quanto chiede sul recovery fund potrebbe non votare il bilancio pluriennale? "Non voglio nemmeno considerare un'eventualità del genere. Dobbiamo essere ottimisti". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, nel punto stampa al termine del Consiglio Ue.

