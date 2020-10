Recovery Fund, Conte: Tutti membri Ue lavorino con coerenza e lealtà

di gar/abf

Roma, 1 ott. (LaPresse) - Lo "storico accordo" raggiunto al Consiglio europeo di luglio sul Next Generation Eu rende "più resilienti le economie del continente e rappresenta un segnale cruciale per la coesione e il futuro dell'Ue. E' ora fondamentale una puntuale attuazione di questo programma. Dobbiamo continuare a lavorare speditamente". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel videomessaggio inviato all'ambasciata tedesca a Roma in occasione delle celebrazioni per i 30 anni della riunificazione della Germania. "E' imperativo che tutti gli Stati membri - ha sottolineato - debbano agire con coerenza e lealtà per realizzare questo impegno politico".

