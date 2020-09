Recovery fund, Conte: Serve patto fiducia tra pubblico e privato

di ntl/abf/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Non siamo affatto convinti che ci sia uno Stato buono e un privato cattivo: basta guardarsi intorno per vedere che i migliori casi sono frutto della collaborazione tra pubblico e privato. Anche in Italia dobbiamo promuovere una sinergia tra le forze migliori, un patto fondato sulla fiducia, che possa dar luce alla collaborazione, al coinvestimento tra pubblico e privato. E da questo obiettivo verranno molti dei progetti che vedranno la luce nel Pnrr". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria.

