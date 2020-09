Recovery fund, Conte: Piattaforma digitale per verifica andamento opere

di ntl/abf/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Il Pnrr non può rispondere solo allo stimolo keynesiano ma serve un progetto trasformativo per associare un incremento della domanda pubblica e una riorganizzazione delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo della spesa anche con una piattaforma digitale cui i cittadini tutti potranno accedere per verificare l'andamento delle opere.".Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria.

