Recovery fund, Conte: Partita più importante ultimi decenni, vinciamo assieme

di abf/ntl/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) – “E' la partita più importante degli ultimi decenni, non riguarda solo noi. Dobbiamo lavorare per la generazioni future. Cresceremo poco o male se non punteremo a diminuire le diseguaglianze di genere, territoriali”. Così il premier Giuseppe Conte, durante il suo intervento all'Assemblea 2020 di Confindustria. “Possiamo vincere solo se stiamo tutti insieme”, ha aggiunto.

