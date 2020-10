Recovery Fund, Conte: "Parte risorse indirizzata a occupazione femminile"

"Accolgo l'impegno della risoluzione della maggioranza approvata ieri affinché una parte significativa delle risorse del Recovery fund venga indirizzata al conferimento dell'obiettivo" dell'occupazione femminile. Così il premier Giuseppe Conte, alla Camera, alla vigilia del Consiglio europeo Ue del 15 e 16 ottobre. "Mi auguro che in Consiglio la discussione sul clima sia ambiziosa: la pandemia ha aperto nuovi scenari essenziali alla ricostruzione che deve volgere su nuove fondamenta. L'Italia è in prima fila, ma dobbiamo lavorare insieme per un rilancio che vada incontro alla richiesta delle giovani generazioni per un futuro resiliente ai cambiamenti climatici e alla quantità esigua di risorse" ha aggiunto Conte

