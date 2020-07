Recovery Fund, Conte: "Non possiamo permetterci di indugiare"

"L'Europa ha una competizione con altre economie e deve essere unita", dunque "il via libera al pacchetto deve avvenire entro la fine di questo mese". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da Madrid, durante il punto stampa congiunto con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez. Per l'approvazione del Recovery Fund, "non può esserci un altro momento per l'accordo oltre luglio" osserva il capo del governo spagnolo. "Questo mese di luglio sarà veramente un momento storico di costruzione europea, paragonabile alla costruzione dell'euro, del mercato unico, all'ingresso della Spagna in Ue o agli stessi trattati di Roma del '57", ha detto Sanchez.

"La tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più i nostri Paesi, ha rafforzato la convinzione che bisogna lavorare in sintonia per una rinascita delle nostre economie. Voglio rinnovare il cordoglio mio, del governo e del popolo italiano per le vittime e le sofferenze dovute alla pandemia"ha precisato Conte. "Saremo uniti da quelle immagini del dolore, delle bare e dei familiari delle vittime. La sofferenza non deve impedirci di affrontare con coraggio la sfida che abbiamo davanti", aggiunge. Ecco perché "non possiamo permetterci di indugiare, di essere troppo prudenti, di osare. Serve una risposta europea forte".

