Recovery Fund, Conte: Non chiederemo risorse per abbassare tasse

di fct/dab

Cernobbio (Como), 5 set. (LaPresse) - "Non pensiamo certo di chiedere risorse per poter abbassare le tasse". Lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo alla seconda giornata del Forum 'The European House - Ambrosetti' di Cernobbio. Il supporto dato dai fondi del Recovery Fund sarà invece utilizzato per supportare "iniziative che nel loro complesso vadano a definire un disegno coerente destinato a rimanere alle generazioni future", ha precisato Conte. Un progetto di "ripresa, di rilancio del Paese ben connotato sul piano politico, sociale, economico e anche culturale: oltre il 35% risorse disponibili sarà allocato per supportare progetti 'green'".

