Recovery fund, Conte: Mantenga l'ambizione di partenza

di dab

Roma, 1 lug. (LaPresse) - "La Commissione europea ha proposto lo scorso 27 maggio un Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027 dotato di 1.100 miliardi di euro e un fondo per la ripresa 'Next Generation Eu' da 750 miliardi di euro, di cui 500 miliardi sotto forma di sovvenzioni e 250 miliardi in forma di prestiti. Tale fondo per la ripresa è necessario per preservare beni essenziali europei come il funzionamento del mercato interno, le catene di valore europee e la base industriale europea". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il question time alla Camera. "Ne ho parlato nei giorni scorsi con il Premier olandese Rutte e con la Cancelliera Merkel, che da oggi avrà la Presidenza semestrale del Consiglio Ue, con l'obiettivo di preparare al meglio il Consiglio europeo del prossimo 17-18 luglio", prosegue. "Da parte italiana, l'obiettivo resta quello di un'intesa rapida e che mantenga l'ambizione di partenza. Dovrà rimanere fermo il principio di un finanziamento straordinario e a lungo termine tramite debito comune europeo, e il risultato finale non dovrà discostarsi dalla proposta della Commissione, quanto al volume e alla composizione delle risorse, ad ampia prevalenza di sovvenzioni", sottolinea il premier.

