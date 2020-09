Recovery Fund, Conte: "Il nostro piano di resilienza sarà motore della crescita"

LaPresse) "Il nostro piano di ripresa, di resilienza dovrà costituire il motore della crescita per accrescere in particolare nel Mezzogiorno la dotazione di infrastrutture di trasporto, per incrementare le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica a beneficio del settore agricolo e a tutela del nostro territorio, per ridurre il divario digitale che purtroppo colpisce soprattutto le aree interne". Queste le parole del premier Giuseppe Conte, nel suo intervento per il centenario di Confagricoltura. "Il governo è pronto per aiutare il comparto agroalimentare a crescere, per rafforzarne la competitività tanto più di fronte delle difficili sfide dopo la pandemia", ha aggiunto il capo del governo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE