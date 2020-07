Recovery Fund, Conte: "Europa all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino"

(LaPresse) "L'intesa è stata un passaggio fondamentale. L'Europa è stata all'altezza della sua storia, della sua missione e del suo destino". Così il premier, Giuseppe Conte, durante la sua informativa urgente in Senato sugli esiti del Consiglio Europeo. "Il consiglio Ue ha assunto decisioni di portata storica e il rilievo delle questioni trattate ha prolungato i tempi oltre le aspettative iniziali. C'è stata l'approvazione del poderoso piano di finanziamento interamente orientato alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica". Così il premier, Giuseppe Conte, durante la sua informativa urgente in Senato sugli esiti del Consiglio Europeo.