Recovery Fund, Amendola: A fine settembre linee guida Piano in Parlamento

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato tutto agosto per arrivare al 9 settembre, quando è convocato il Ciae per dare vita alle linee guida" del Recovery plan "che vogliamo far discutere anche al Parlamento, con la Nadef, a fine settembre". Così il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, intervenendo alla Festa dell'Unità del Pd, in corso a Modena. Il testo "arriverà con la Nadef, dal 27 settembre - spiega -. Poi la Commissione europea aprirà una consultazione informale con i Paesi per la costruzione del Piano e noi ci entreremo".

