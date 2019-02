Rai, Santoro: Lega usa voci per chiudermi porta in faccia

di ntl

Roma, 28 feb. (LaPresse) - "In questi giorni si è parlato di un'interrogazione o di un quesito presentato (non so se, non so quando e in quale forma) in Commissione Parlamentare di Vigilanza da esponenti della Lega. In estrema sintesi si chiedeva alla Rai 'di sapere se a Santoro sia stato affidato dal Direttore di Raidue, Carlo Freccero, il compito di lavorare a un programma d'informazione e con quali compensi'. Ho deciso di sollecitare la vostra attenzione perché si tratta di un'iniziativa senza precedenti. Non solleva, infatti, obiezioni di merito su fatti, accordi reali o (cosa che sarebbe comunque grave) trattative in corso. In assenza di qualsiasi notizia di stampa sull'argomento, utilizza voci di corridoio per diffondere falsi allarmi e costringere la Rai a chiudermi la porta in faccia". E' quanto scrive il giornalista Michele Santoro in una lettera pubblicata sul suo sito e indirizzata al Presidente della Camera, al presidente della Commissione di Vigilanza Rai e per conoscenza al presidente della Rai.

(Segue).

