Rai, Salvini: Nessun inciucio con Cav, mai parlato di pubblicità

di abf/mbb

Roma, 20 set. (LaPresse) - "Inciucio con Cav per Rai e pubblicità? No, non ho mai parlato di pubblicità, ci sono quelli del Pd che la mattina si svegliano e decidono che cavolata sparare. Non è un tema che mi interessa e non ne ho parlato con Berlusconi". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine della Festa del Messaggero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata