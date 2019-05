Rai, Salvini: Fazio? Lo vorrei anche a Natale, più è in tv più voti a Lega

di npf

Roma, 13 mag. (LaPresse) - "Io a Fazio lo vorrei in onda anche a Natale e a Capo d'anno. Più fa campagna elettorale per la sinistra con il rolex al polso più gli italiani votano Lega" Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti a Zingonia Ciserano (Bergamo) in merito a proposito della cancellazione di tre appuntamenti del lunedì di 'Che fuori tempo che fa' di Fabio Fazio. Non c'entra con questa decisione della Rai? "Assolutamente no, ho tante cose di cui occuparmi ma non di quello che va in onda sui Raiuno il lunedì sera", ha risposto.

