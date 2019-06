Rai, Poletti: Mia unica telefonata con De Santis, giudicatemi su fatti

di ntl/npf

Roma, 7 giu. (LaPresse) - "La mia unica telefonata per arrivare a condurre Unomattina è stata con De Santis". Così Roberto Poletti in conferenza stampa per la presentazione del palinsesto estivo di Rai1 interviene sulle polemiche sul suo approdo in Rai. "Rispetto a quello che si è detto ho fatto tante cose, tante esperienze. Ho un enorme rispetto per questa azienda - aggiunge - Adesso c'è solo da lavorare vorrei essere giudicato in base al lavoro che faccio, sui fatti, sui contenuti".

