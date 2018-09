Rai, Pd: Faremo valere legge in tutte le sedi, Foa non imparziale

di egr/npf

Roma, 26 set. (LaPresse) - "Foa, lei non può dirigere la Rai perché ha dimostrato di non essere imparziale. In tutte le sedi faremo valere la legge che lei ha dimostrato di non saper rispettare". Così il senatore Davide Faraone,c apogruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai, a Marcello Foa in audizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata