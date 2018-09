Rai, Mulè (Fi) su Foa: Ci sono condizioni per soluzione, cambiato metodo

di egr

Roma, 18 set. (LaPresse) - "Su Foa c'è stato un cambiamento a 180 gradi sul metodo. Noi abbiamo criticato il metodo usato prima, non abbiamo preclusioni sulla persona. Ora il metodo è cambiato radicalmente. Adesso ci sono tutte le condizioni per arrivare a una soluzione diversa rispetto a quella di prima dell'estate". Così a SkyTg24 Giorgio Mulè, parlamentare di Forza Italia e componente della commissione di Vigilanza Rai, risponde in merito alla posizione che Fi intende assumere rispetto al secondo giro di Marcello Foa per la presidenza di viale Mazzini.

